Taht Oyunları'nın alternatif sonu var
Dünyanın en çok izlenen dizisi ünvanı olan ancak son sezonuyla pek çok hayranını hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin sevilen karakterlerinden Tormund’u canlandıran Kristofer Hivju, Metro dergisine aslında diziye “alternatif bir son çektiklerini” söyledi.
Bir yandan finalin bahsi geçen versiyonuyla ilgili hiçbir şey açık etmeyeceğini vurgulayan Hivju, bu versiyona övgüler dizmekten de geri durmadı. Ayrıca alternatif sonun büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirten oyuncu, “Ama size bununla ilgili herhangi bir şey söyleme iznim var mı bilmiyorum” diye konuştu.