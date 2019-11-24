Taht Oyunları'nın alternatif sonu var

Bir yandan finalin bahsi geçen versiyonuyla ilgili hiçbir şey açık etmeyeceğini vurgulayan Hivju, bu versiyona övgüler dizmekten de geri durmadı. Ayrıca alternatif sonun büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirten oyuncu, “Ama size bununla ilgili herhangi bir şey söyleme iznim var mı bilmiyorum” diye konuştu.