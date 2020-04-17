Tacikistan'da milli meclis başkanı seçildi

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, mart ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen Milli Meclisin ilk genel kurul toplantısında, İmamali'nin meclis başkanlığına adaylığı görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Rahman'ın da hazır bulunduğu genel kurulda yapılan gizli oylamanın ardından Rüstem İmamali, Milli Meclis Başkanı olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı Rahman'ın oğlu olan 1987 doğumlu, general rütbeli İmamali, daha önce çeşitli devlet kurumlarında görev yapmış, ardından Ocak 2017'de Duşanbe Valisi olarak atanmıştı.