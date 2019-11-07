Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7453
  • 6,3622
  • 275.785
  • 101895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudiler Twitter çalışanlarını gizlice satın almış!

Suudiler Twitter çalışanlarını gizlice satın almış!

Suudiler Twitter çalışanlarını gizlice satın almış!

Suudi Arabistan hükümetinin, muhaliflerin kişisel hesap bilgilerini edinmek için iki Twitter çalışanını gizlice işe aldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Suudi yetkililerin, binlerce Twitter kullanıcısının özel verilerine erişim sağlamak amacıyla sosyal medya devi çalışanlarını koordineli şekilde işe alma çabaları ayrıntılı şekilde yer aldı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, 2015'ten beri 6 binden fazla Twitter kullanıcısının hesabına girildiğini, bunlardan en az 33'ü hakkında Suudi Arabistan kolluk kuvvetleri tarafından daha önceden Twitter şirketine acil ifşa talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Hedeflenen hesaplar arasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler gazetecilerin ve hükümet muhaliflerinin de bulunduğu kaydedildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca şirketteki görevleri Twitter kullanıcılarının özel bilgilerine erişimi gerektirmeyen Twitter çalışanlarının, pahalı saatler ve gizli banka hesaplarına aktarılan 10 binlerce dolar ile ödüllendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın açığa çıkmasının ardından işlerine son verilen ve Suudi hükümeti adına çalışan iki Twitter çalışanından birinin, ertesi gün ailesi ile birlikte Suudi Arabistan'a uçup bir daha ABD'ye dönmediği, diğerinin ise açılan dava çerçevesinde hakim karşısına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

(AA)


Kadir İnanır'dan o iddiaya yanıt
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
70 yaşında 3. kez baba oluyor
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
<p>Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi´ne ulaşan balık türler

Düşmanı Yok, Sayıları Hızla Artıyor... Balon Balığı Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

S-400 satın almaya karar vermişlerdi! ABD tehdit edince vazgeçtiler