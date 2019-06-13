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  • Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kız kardeşine Fransa, tutuklama emri çıkardı
13 Haziran 2019 Perşembe 17:44 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:44

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kız kardeşine Fransa, tutuklama emri çıkardı

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kız kardeşine Fransa, tutuklama emri çıkardı

Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Prenses Hassa bint Salman için çıkarılan tutuklama emri, prensesin Eylül 2016’da Paris’teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses Salman'ın öfkelendiğini söyledi.

Prenses Salman, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunduğu işçiyi özel korumasına dövdürmekle suçlanıyor.

Söz konusu işçi, ellerinin arkadan bağlandığını ve yüzünden darbe aldıktan sonra prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını ileri sürdü. 2016’da yaşanan olayın ardından Fransız AFP haber ajansı, söz konusu işçinin 8 günlük iş göremez raporu aldığını duyurmuştu. Özel koruma ise Ekim 2016’da silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmadan suçlu bulunmuştu.

Diğer yandan söz konusu tutuklama emrinin, Prens Muhammed bin Salman ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'işini zorlaştıracağı' yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Macron, Kasım 2018’de Prens Salman’ı Riyad’da ziyaret etmişti.

(Euro News)

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