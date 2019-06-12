Suudi üst düzey yetkili 1990'dan sonra ilk kez Erbil'i ziyaret etti

Suudi Arabistan'ın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebehan, 1990'dan bu yana ilk üst düzey yetkili olarak Erbil'i ziyaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin internet sitesinden verilen habere göre, Barzani, Sebehan'la Erbil'deki Salahaddin yazlığında bir araya geldi.

Bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, taraflar, arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak'ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından Irak'la Suudi Arabistan arasında ilişkiler kesilmişti. Bağdat ve Riyad arasındaki ilişkiler, Aralık 2015'ten itibaren yeniden kurulmasının ardından dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in ülkeyi ziyaretiyle normalleşme sürecine girmişti.

Irak, Suudi Arabistan ilişkilerinin 1990'da kesilmesinin ardından ilk kez bir Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Erbil'i ziyaret ediyor.

(AA)