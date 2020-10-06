Suudi Prens Bender, Filistin yönetimini hedef aldı: ‘Hep yanlış ata oynuyorlar'

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi ve eski ABD Büyükelçisi Prens Bender bin Sultan bin Abdülaziz, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek adına “ihanet anlaşmasına” imza atan körfez ülkelerini eleştiren Filistin yönetimini yerden yere vurdu.

Aksam.com.tr’nin Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre, Filistin yönetiminin İsrail’le ilişkileri normalleştiren ülkelere yönelik eleştirilerini “sınırı aşmak” ve “ayıplanacak bir yol tutmak” olarak nitelendiren Prens Bender, şunları kaydetti:

“Filistin davası, haklı bir davadır; fakat onun savunucuları hep kaybetti. İsrail davası ise haksız bir davadır; fakat onun savunucuları ise hep kazandı.”

Ortaya koyduğu tezin son 70-75 yılda yaşananların kısa bir özeti olduğunun altını çizen Prens Bender bin Sultan, “Filistin yönetiminde kuşaktan kuşağa geçen ortak bir tarihi değer var. Her zaman kaybeden ata oynuyorlar, ki bunun da bir bedeli oluyor.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek adına Ağustos 2020’de masaya oturmuştu. Beyaz Saray arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, ilişkilerini “normalleştirme” kararı almıştı.