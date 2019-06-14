Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8856
  • 6,6029
  • 253.805
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Bakan terör örgütü YPG-PKK'ya destek istedi

Suudi Bakan terör örgütü YPG-PKK'ya destek istedi

Suudi Bakan terör örgütü YPG-PKK'ya destek istedi

Suriye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Arap aşiretlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
<p>Karaciğer nakli nedir?<br /> Karaciğer nakli nasıl yapılır?<br /> Fonksiyon görmeyen karaciğeri

Karaciğer Nakli Nedir? Nasıl Yapılır? | Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mars'ta 'Star Trek' keşfi

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor