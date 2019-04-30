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  3. Suudi bakan ezan sesinden rahatsız oldu

Suudi bakan ezan sesinden rahatsız oldu

Suudi bakan ezan sesinden rahatsız oldu

Talimatı veren İslami İşler Bakanı Al Şeyh, yüksek sesle okunan ezanın çevredekileri rahatsız ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, daha önce ılımlı İslam’a döneceklerini belirtmişti.

Aşırıcılığı yakında yok edeceklerini söyleyen Prens Selman, değişimin sinyallerini vermişti.

Selman'ın bu talimatları, İsrail ve Amerika'dan alkış almıştı.

MÜEZZİNLERİ UYARDI
Yaşananların ardından; Suudi Arabistan İslami İşler ve Davet Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, ezanın namazın gerekliliğinden biri olduğunu ancak imam ve müezzinlerin, çevredekilere saygı duyması gerektiğini söyledi.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada Ali Şeyh, cami hoparlöründen çıkan yüksek sesin hem evinde oturan insanları ve hastaları rahatsız edebileceğini, hem de diğer camilerin ezan sesini bastırdığını ifade etti.

İNSANLAR RAHATSIZ OLUYOR
Çok yüksek sesle okunduğunda ezanın ihtişamını kaybettiğini aktaran Suudi bakan, “İnsanlara Allah’ın evini sevdirmemiz gerekiyor. Maneviyat ve sessizliğin hakim olması gerektiği camilerimizin insanlara rahatsızlık vermemesi lazım.” dedi.

Bakanın bu açıklamaları, ülkede tartışmaları da alevlendirdi.

(Ensonhaber)

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