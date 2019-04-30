Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9665
  • 6,6958
  • 246.16
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ile Fransa'nın düzenlediği ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin doğusunda Fransız askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Güney Aslanı 3" kara tatbikatı 9 gün sürdü.

Haberde, 4 aşamalı tatbikatla iki ülke arasında istihbarat paylaşımının ve birliklerin manevra kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Fransa orduları arasında son olarak 2017'de ortak tatbikat gerçekleştirilmişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları,

Magandalar Asker Uğurlamasında Yol Kapatıp Trafikte Ateş Açtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya Kızıl Meydan'da gövde gösterisi yaptı

Sichuan Havayolları’nın ilk seferinde Çinli hostesler şov yaptı