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  3. Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 893'e yükseldi
12 Haziran 2020 Cuma 18:27 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 893'e yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 893'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 893'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 893'e, toplam vaka sayısının da 119 bin 942'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 1010 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 81 bin 29 olduğunu kaydetti.

EN FAZLA VAKA SAYISI BAŞKENT RİYAD'DA

Bakanlık açıklamasında, 1584 kişiyle en fazla vakanın Riyad'da görüldüğü, başkenti; 391 vakayla Cidde'nin, 197 vakayla Mekke'nin takip ettiği kaydedildi. 

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