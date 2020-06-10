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  3. Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini geçti
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:37 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini geçti

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini geçti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 110 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 819'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 717 kişinin daha enfekte olduğu, böylece vaka sayısının 112 bin 288'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 77 bin 954 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.

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