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  3. Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Erkeklerle aynı kapıdan girebilecekler

Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Erkeklerle aynı kapıdan girebilecekler

Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Erkeklerle aynı kapıdan girebilecekler

Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğinde reformlara devam edilen Suudi Arabistan'da "tarihi bir karar" daha alındı. Kadın ve erkekler restoranlara girip çıkarken aynı kapıları kullanabilecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da kadın ve erkeklerin restoranlara girip çıkarken farklı kapıları kullanması uygulamasında düzenlemeye gidiliyor.

Alınan yeni kararla beraber kadın ve erkeklerin farklı kapıları kullanması uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Restoran sahiplerinin eski kararı uygulamaya devam etme istemesi durumunda izin verileceğini belirten yetkililer, hali hazırda kadın-erkek ayrımının yapıldığı diğer kamu binalarında herhangi bir değişiklik yapıldığına dair açıklama yapmadı.

Gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesi ile Suudi Arabistan tarihinde görülmemiş reformlara imza aran Veliaht Prens Muhammed bin Selman, reformlara karşı gelen muhaliflerini tutuklatarak hapse atması ile de biliniyor.


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