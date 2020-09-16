  • $7,4946
  • 8,8827
  • 470.759
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
16 Eylül 2020 Çarşamba 00:10 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
AA

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

<p>Editör: </p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedy

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Emektar katırlar törenle emekli edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.