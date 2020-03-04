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Suudi Arabistan Umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan Umre ziyaretlerini askıya aldı

Son Dakika Haberleri.. Suudi Arabistan, kendi vatandaşları için de Umre ziyaretlerinin askıya alındığını duyurdu.

Reuters'ın Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan vatandaşları için de Umre ziyaretleri askıya alındı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, Umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklamasını yapmıştı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.

 

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