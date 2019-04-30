Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9652
  • 6,7018
  • 246.277
  • 95.337
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan Kralı Cezayir Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Kralı Cezayir Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Kralı Cezayir Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Selman, Cezayir'de halk için güvenlik ve refah temennisinde bulundu.

Görüşmeye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın da katıldığı aktarılırken, ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen ülkede protestoları devam ederken, Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer alıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Ayhan Sicimoğlu'ndan Cem Yılmaz yorumu
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
'Zorunda mıyım?' Dilber Ay canlı yayında katıldığı programda Cüneyt Özdemir ile yaşadığını diyalogla

Dilber Ay Cüneyt Özdemir´le Yaşadığı Diyalogla Tarihe Geçmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız