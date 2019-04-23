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Suudi Arabistan 37 hükümlüyü idam etti

Suudi Arabistan 37 hükümlüyü idam etti

Suudi Arabistan devlet ajansı ülkedeki 37 hükümlünün idam edildiğini duyurdu.

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Suudi İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını paylaşan ajans, idam edilenlerin "terörist radikal ideolojiyi benimsediğini, güvenliğe zarar vermek için terör hücreleri kurduğunu, mezhep gerilimini artırmayı hedeflediğini" belirtti.

Bakanlık, idamların aralarında Riyad, Mekke ve Medine'nin de bulunduğu beş bölgede, Salı günü gerçekleştiğini açıkladı.

Suudi Arabistan dünyada en fazla kişiyi idam eden devletler arasında bulunuyor.

Suudi devlet ajansı SPA'nın açıkladığı verilere göre 2019 başından bugüne kadar ülkede en az 100 kişi idam edildi.

Petrol zengini ülke, idamlar nedeniyle eleştiriliyor.

 

İdamın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın geçen yıl 149 kişiyi idam ettiğini belirtmişti.

Örgüte göre Suudi Arabistan'dan daha fazla kişiyi idam ettiği belgelenebilen tek ülke İran.

Fransız haber ajansı AFP, insan hakları örgütlerinin Suudi Arabistan'daki yargılama sürecini de eleştirdiğini, idam cezası alanların adil bir şekilde yargılanmadığını aktarıyor.

Suudi Arabistan'da terörizm, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu ticaretiyle suçlananlar idam cezası alabiliyor.

Suudi hükümeti, bu cezaların amacının olası suçluları caydırmak olduğunu savunuyor.

(BBC Türkçe)

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