Susam Sokağı'na yeni mülteci ikizler

Çocuk programı Susam Sokağı'nın yeni kuklaları Nur ve Aziz, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki kampta kalan mülteci çocuklar için video serisinde yer alacak. Yeni kuklalar, Susam Sokağı’nın diğer karakterleriyle birlikte matematik, bilim ve toplumsal sağlık videolarında yer alacak.

