21 Aralık 2020 Pazartesi 03:14 | Son Güncelleme:
Susam Sokağı'na yeni mülteci ikizler
Çocuk programı Susam Sokağı, dünyanın en büyük mülteci kampında yaşayan Arakanlı çocukların erken yaş eğitimlerine yardım için iki yeni Arakanlı kukla yarattı: Nur ve Aziz.
Çocuk programı Susam Sokağı'nın yeni kuklaları Nur ve Aziz, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki kampta kalan mülteci çocuklar için video serisinde yer alacak. Yeni kuklalar, Susam Sokağı’nın diğer karakterleriyle birlikte matematik, bilim ve toplumsal sağlık videolarında yer alacak.