Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0698
  • 6,7913
  • 251.308
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sürücüsüz kamyon ile ilk test sürüşü yapıldı

Sürücüsüz kamyon ile ilk test sürüşü yapıldı

Sürücüsüz kamyon ile ilk test sürüşü yapıldı

İsveç'in Jönköping kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz kamyonun ilk test sürüşü yapıldı.

Sürücüsüz kamyon Jönköping sanayi bölgesi Ljungarum'dan aldığı malları uzaktan kumandalı operatör eşliğinde taşıdı. Kamyonu üreten Einride şirketinin Genel Müdürü Robert Falck, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez sürücüsüz elektrikle çalışan kamyonun kullanılmaya başlandığını söyledi. Bunun bir devrim olduğuna işaret eden Falck, T-Pod ismini verdikleri kamyonun trafiğe açık yolda test edildiğini kaydetti.

Kamyonun 5G teknolojisi ile operatör tarafından kontrol edilebildiğini işaret eden Falck, kamyonun radar ve sensörlerle donatıldığını, 360 derece görüş açısına sahip olduğunu anlattı. Kamyonun ekonomik olduğunu dile getiren Falck, ''Şoförlü ve mazotlu kamyonlara göre, yeni kamyonumuz yüzde 60 daha tasarruflu. Kamyondaki güvenlik sistemi de çok geliştirildi. Teröristlerin kamyonu terör saldırısında kullanmamaları içinde her türlü önlem alındı.'' ifadelerini kullandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor