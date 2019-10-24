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  3. Suriye'deki petrol sahalarıyla ilgili Trump'tan açıklama

Suriye'deki petrol sahalarıyla ilgili Trump'tan açıklama

Suriye'deki petrol sahalarıyla ilgili Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz”  dedi.  (İHA)

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