Suriye'de yol kenarına döşenen bomba faciası

Halep yakınlarında bulunan Ahtarin kasabasında teröristler tarafından yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu Ali bin Ebu Talip Camisinin imamı şehir Şeyh Abdulcabbar Dabol'ın ağır yaralandığı kaydedildi. Bugün öğleden sonra belediye konvoyunun şehre girişi sırasında patlatılan ikinci bomba sebebiyle Belediye Başkanı Halid Dibo yaralandı.Tedavi edilmek üzere şehir hastanesine götürülen Halid Dibo'nun bacağı kesildi.

Milli Ordu, Halep yakınlarındaki bombalamayı Halep'in doğusundaki Cinderes'ten Çayar Halo isimli birisinin üstlendiğini belirterek görüntü kaydını Facebook sayfasından paylaştı.

Mahalli kaynaklardan alınan habere göre İdlib’de yol kenarına döşenen ilk bombanın patlaması sonucu civardaki binalarda hasar oluştu.

Rejim muhalifleri patlamadan DEAŞ’in uyuyan hücrelerinin sorumlu olduğunu iddia etti.

(İHA)