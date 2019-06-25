Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suriye'de yol kenarına döşenen bomba faciası

Suriye'de yol kenarına döşenen bomba faciası

Suriye'de yol kenarına döşenen bomba faciası

Suriye’nin kuzey kesiminde silahlı rejim muhaliflerinin kontrolünde bulunan İdlib civarında ve Halep yakınlarında yol kenarına tuzaklanan birkaç bombanın patlatıldı iki kişi yaralandı.

Halep yakınlarında bulunan Ahtarin kasabasında teröristler tarafından yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu Ali bin Ebu Talip Camisinin imamı şehir Şeyh Abdulcabbar Dabol'ın ağır yaralandığı kaydedildi. Bugün öğleden sonra belediye konvoyunun şehre girişi sırasında patlatılan ikinci bomba sebebiyle Belediye Başkanı Halid Dibo yaralandı.Tedavi edilmek üzere şehir hastanesine götürülen Halid Dibo'nun bacağı kesildi. 

Milli Ordu, Halep yakınlarındaki bombalamayı Halep'in doğusundaki Cinderes'ten Çayar Halo isimli birisinin üstlendiğini belirterek görüntü kaydını Facebook sayfasından paylaştı. 

Mahalli kaynaklardan alınan habere göre İdlib’de yol kenarına döşenen ilk bombanın patlaması sonucu civardaki binalarda hasar oluştu. 

Rejim muhalifleri patlamadan DEAŞ’in uyuyan hücrelerinin sorumlu olduğunu iddia etti. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!