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  3. Suriye'de ABD-Rus zırhlıları arasında it dalaşı

Suriye'de ABD-Rus zırhlıları arasında it dalaşı

Suriye'de ABD-Rus zırhlıları arasında it dalaşı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

https://www.aksam.com.tr/aksam-tv/dunya/kamislida-abd-zirhli-araci-ruslara-ait-zirhli-aracin-onune-kirdi/51446

(İHA)


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