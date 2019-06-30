Suriye zindanlarında cesetlerle yaşadılar

Hücreden çıkarttıklarında gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum. Uzun süre pilav ve ekmek yedik. Onu da tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz yerde yediriyorlardı” dedi. Necip, “Hapishanede en çok karşılaştığımız şeylerden biri tecavüzdü. Rejim askerleri bunu bilerek yapıyorlardı" diye konuştu.