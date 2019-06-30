Suriye zindanlarında cesetlerle yaşadılar
Suriye’de rejimin cezaevlerinde kalanlar yaşadıkları işkenceleri anlattı. Rejiminin hamileyken dahi işkence yaptığı Vefa Necip, “Kaldığımız hücrelere kanlar sızardı.
Hücreden çıkarttıklarında gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum. Uzun süre pilav ve ekmek yedik. Onu da tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz yerde yediriyorlardı” dedi. Necip, “Hapishanede en çok karşılaştığımız şeylerden biri tecavüzdü. Rejim askerleri bunu bilerek yapıyorlardı" diye konuştu.