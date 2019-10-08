Suriye operasyonu öncesi teröristler paniğe kapıldı:Esed rejimiyle ortaklık düşünüyoruz

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

(star.com.tr)