Suriye operasyonu öncesi teröristler paniğe kapıldı:Esed rejimiyle ortaklık düşünüyoruz
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.
(star.com.tr)