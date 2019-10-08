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  3. Suriye operasyonu öncesi teröristler paniğe kapıldı:Esed rejimiyle ortaklık düşünüyoruz

Suriye operasyonu öncesi teröristler paniğe kapıldı:Esed rejimiyle ortaklık düşünüyoruz

Suriye operasyonu öncesi teröristler paniğe kapıldı:Esed rejimiyle ortaklık düşünüyoruz

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

(star.com.tr)

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