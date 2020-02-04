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  3. Super Bowl'da fırtına estirdiler

Super Bowl'da fırtına estirdiler

Super Bowl'da fırtına estirdiler

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde pazar akşamı oynanan Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın devre arası gösterisinde Jennifer Lopez ve Shakira, Miami’de Latin rüzgarı estirdi. Şovda, Rap şarkıcısı Bad Bunny de Kobe Bryant anısına, yazdığı 6 Rings adlı şarkıyı söyledi.

TRUMP’A ‘APTAL’ ELEŞTİRİSİ 

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas City Chiefs takımını Twitter’dan tebrik ederken ‘Kansas eyaletini gururlandırdınız’ dedi. Ancak takım, Missouri eyaletinde yer alıyor. Eski senatör Claire McCaskill, ‘Orası Missouri seni aptal’ dedi. Mesaj 120 bin favori aldı. Trump, ilk tweet’i silse de eleştirilerden kurtulamadı. 


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