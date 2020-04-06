Sunucu sordu, virüs yanıtladı! Kovid-19 dile geldi
Irak'ta yayın yapan bir televizyon kanalı yayını ilgi çekici hale getirmek için koronavirüsü konuk aldı.
Irak'ta bir televizyon kanalının Kovid-19'u yayına konuk olarak alması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yayını ilgi çekici hale getirmek için yapılan programda, sunucunun sorduğu sorulara insanları ölüme sürükleyen Kovid-19 yanıt verdi.
Koronavirüs konuk olduğu programda doğru ve yanlış bilinenleri kendi cephesinden anlattı.
Salgının görmek isteyenler için olumlu yanlarının da olduğunu iddia eden virüs, aile bağlarının güçlendiğini belirtti.