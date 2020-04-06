Sunucu sordu, virüs yanıtladı! Kovid-19 dile geldi

Irak'ta bir televizyon kanalının Kovid-19'u yayına konuk olarak alması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayını ilgi çekici hale getirmek için yapılan programda, sunucunun sorduğu sorulara insanları ölüme sürükleyen Kovid-19 yanıt verdi.

Koronavirüs konuk olduğu programda doğru ve yanlış bilinenleri kendi cephesinden anlattı.

Salgının görmek isteyenler için olumlu yanlarının da olduğunu iddia eden virüs, aile bağlarının güçlendiğini belirtti.

Koronavirüsü programa konuk aldı!