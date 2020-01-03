Süleymani'nin öldürülmesi sonrası açıklamalar peş peşe geliyor! Sürpriz gelişme: Temas kuruldu

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen “Gölge Komutan” lakaplı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucu öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Putin, "İranlı generalin öldürülmesinin Ortadoğu'daki durumun daha da kötüye gitmesi riskini artırıyor" dedi.

ABD VE İRAN ARASINDA İSVİÇRE ÜZERİNDEN MESAJ TRAFİĞİ

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi.

Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

İran Milli Güvenlik Konseyinden "Uygun zaman ve mekanda çok sert bir intikam alınacak" açıklaması yapıldı.

"ÇOK BÜYÜK İNTİKAM ALINACAK"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Kasım Süleymani suikastının ardından bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan "çok büyük intikam" alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı belirtildi.

ABD'DEN YENİ ASKER SEVKİYATI

ABD’nin, 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk ettiği bildirildi.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK UYARI!

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

IRAK'TAN YENİ AÇIKLAMA: AÇIKÇA İHLALDİR

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü ABD saldırısını Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve beraberindekilerin öldürülmesini kınadı.

Mühendis ve Süleymani'nin yasını tuttuklarını belirten Yarallah, "Yaşananların Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ve bu mücadelede Irak güçlerine destek verme misyonundan ayrı düştüğünü vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN VE MACRON TELEFONDA KASIM SÜLEYMANİ'Yİ KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı aktarılan açıklamada, "Taraflar, ABD tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu Süleymani'nin öldürülmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Bu eylemin, bölgedeki durumu ciddi şekilde kötüleştirebileceği belirtildi." ifadelerine yer verildi.

BM: DÜNYA KÖRFEZ'DE YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonia Guterres'in sürekli olarak Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılmasını savunduğu belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in körfezdeki son gerginlikten ciddi şekilde endişelendiği vurgulanarak, "Bu, liderlerin azami derecede kendilerini frenlemeleri gereken bir zamandır. Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN İLK YORUM

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İbrahim Kalın: Sağduyu İçinde Hareket Etmeye Davet Ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği gibi bölgede son dönemde ardı ardına yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ve dış müdahaleler küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir" diye konuştu.

Ömer Çelik: İran-abd Gerginliği Çok Kaygı Vericidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.

TRUMP'TAN MÜZAKERE MESAJI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakere de kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

"Irak Halkı, İran Tarafından Kontrol Edilmek İstenmiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'ta yıllar içinde ciddi bir nüfuz alanı oluşturduğunu ancak Irak halkının bundan mutlu olmadığını kaydederek, "Bu durum asla iyi bitmeyecekti." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin yıllardır Irak'a milyarlarca dolar harcadığını belirtti.

Trump, "Irak halkı, İran tarafından domine edilmek ve kontrol edilmek istemiyor fakat bu kendi tercihleri. İran, 15 yıl boyunca Irak'ta giderek daha fazla kontrolü ele aldı ve Iraklılar bundan mutlu değil. Bu durum asla iyi bitmeyecekti." yorumunu yaptı.

SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALMA SÖZÜ VEREN İRAN, SAVAŞ UÇAKLARINI SINIRA SEVK ETTİ

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta ABD tarafından öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.