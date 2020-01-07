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  3. Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölenler var

Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölenler var

Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölenler var

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı

Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı.

Üst düzey komutan Süleymani'nin naaşı, Kum şehrinde milyonlarca yas tutan İranlının ağıtları arasında toprağa verilecek.

İran devlet televizyonu, Kirman sokaklarında İran bayrağı tutan ve feryad eden insanı canlı yayınladı.

Cuma günü öldürülen komutanın cenazesi bir kamyon eşliğinde Irak'ın büyük şehirlerinden gezdirilmeye başladı.

Ardından uçakla memleketi İran'a ulaştırıldı. Ülkenin önemli merkezlerinde gezdirilen naaş en sonunda defin işlemleri için Kirman şehrine ulaştırıldı. Süleymani'nin naaşı Kirman şehrinde bulunan Azadi meydanına defnedilecek.

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı

 

 

 


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