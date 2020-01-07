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  3. Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltti. 

Kulivend, 48 olarak belirlenen yaralı sayısının ise 190 olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. 

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

(AA)


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