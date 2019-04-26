Sudanlı gençler duvar resimleriyle devrimi anlatıyor

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan ve 4 aydır devam eden halk hareketinin genç aktörleri, devrimi ve kazanımlarını duvarlara çizdikleri resimlerle anlatıyor.

Rejim karşıtı gösterilerin odağında yer alan ordu karargahı yakınlarındaki tarihi bir kabristanın duvarları bugünlerde devrimin, fırça darbeleriyle anlatıldığı mekana dönüştü. Gösterilere katılan gençlerden bir grup hem yaşadıkları sevinci hem ülke idaresine dair görüşlerini çizdikleri resimlerle ifade ediyor. Sudanlı genç ressamların duvarlara çizdiği resimler arasında, rejim karşıtı gösterilerde öncü rol oynayan "Sudan kadını", ordunun göstericilerin yanında yer alması ve rejimin kalıntılarının henüz temizlenmediğini anlatan resimler yer alıyor.

SUDAN'DAKİ GÖSTERİLERDE KADINLAR ÖNE ÇIKTI

Geleneksel ziynet eşyalarını takmış ve yumruğunu havaya kaldıran bir Afrikalı kadını çizen ressam Mab Taceddin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların, gösteriler sırasında gasbedilmiş haklarını geri alabileceğini gösterdiğini ve bunu vurgulamak için de bu resmi çizdiğini söyledi.

Hartum Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde okuyan ve arkadaşlarıyla birlikte gösterilere katılan Taceddin, çizdiği kadının yüz hatları ve takılarıyla bir Afrika ülkesi olan Sudan'ın kültürünü yansıttığını ve bu kültürün eski rejimin empoze ettiği gibi sadece Arap kökenli olmadığı mesajı verdiğini ifade etti. Taceddin, gerçekleştirdikleri devrim sayesinde kendilerini bu şekilde rahatça ifade edebildiklerini belirterek, "Devrim olmasaydı, kimse kendi fikrini hiçbir sınırlama olmadan resmedemezdi." dedi.

YENİ BİR SUDAN HAYALİ

Mezarlığın başka bir duvarında da Muhammed Kırşi Muhammed ve Muhammed Usame hummalı bir çalışma sürdürüyor. Tamamen yeşile boyanmış duvarın ortasında Güney Sudan'dan ayrılmasından sonraki Sudan haritası yer alıyor. Muhammed, bu resmin mesajının "Güney Sudan'ın ana vatana dönmesi talebi" olduğunu söyledi.

Usame ise "Yeni bir Sudan düşlüyoruz ve nisan ayının ifade özgürlüğü alanında daha fazla yenilik getirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

ORDUNUN HALKLA DAYANIŞMASI

Başka bir duvarda da Abdulmecid İbrahim, halkın, 6 Nisan'da kendilerini güvenlik güçlerinden ve milislerden koruyan orduya minnettarlığını resmediyor.

Çizimde elinde silahıyla bir asker ve fonda halkın yer aldığı görülüyor. İbrahim, bir grup subay ve askerin göstericilerden yana tavır almasının devrim sürecinde bir dönüm noktası olduğunu bu nedenle söz konusu çizimi yaptığını kaydetti. İbrahim, "Askerler olmasaydı Beşir rejimi devrilmezdi." diyerek orduya şükran borcunu bu şekilde ifade ettiğini belirtti.

BEŞİR REJİMİ "KÖKÜ KESİLMEMİŞ BİR AĞAÇ"

Salih Anter ise çizdiği, henüz kökü tam olarak kesilmemiş ağaç resmiyle, Beşir'in partisi olan Ulusal Kongre Partisi'nin kökünün hala kazınmadığını anlatmaya çalışıyor.

Anter resmiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu ağacın kökünü kesmemek yani Ulusal Kongre Partisi'nin feshedilmemesi ve parti liderlerinin siyasetten men edilmemeleri, devletin yeniden yapılanmasına ve ifade özgürlüğü temelinde yeni bir devletin kurulmasına engel olacaktır."

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

(AA)