  • $5,8711
  • 6,5642
  • 248.293
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 12:32 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:32

Sudan'daki Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Sudan'daki Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, ordunun Hartum’da demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sudan'daki Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince ülkede ordunun başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sudan'daki Türk vatandaşlarının sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hartum şehir merkezinde halen devam eden olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının mümkünse sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından kesinlikle uzak durmaları önem arz etmektedir." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZLA İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Acil durumlarda büyükelçiliğin aranabileceğini vurgulayan Neziroğlu, "Olayları yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımızla ilgili bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok." diye konuştu.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

(AA)

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören v

Karadeniz Fıkrası Gibi Olay: 5 Katlı Apartmanın Altından Sokak Geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil satışı yapan esnaf bayram satışından memnun

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.