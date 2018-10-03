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  3. Sudan'da Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza nedeniyle hava trafiğine kapatıldı

Sudan'da Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza nedeniyle hava trafiğine kapatıldı

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Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Havalimanı, yakınındaki askeri hava üssünde meydana gelen kaza nedeniyle kapatıldı.

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Uluslararası Hartum Havalimanı Şirketi Sözcüsü Muhammed el-Mehdi Abdun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına mücavir askeri üste bir kaza meydana geldiğini ifade ederek, yönetimin, askeri üsse bitişik olduğu için olası risklere karşı havalimanının kapatılması yönünde karar aldığını söyledi.

Durum netleşene kadar havalimanının kapalı kalacağını sözlerine ekleyen Abdun, askeri bir hadise olduğu için olay hakkında bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Bu arada yerel basında, Hartum'daki askeri hava üssünde iki askeri uçağın çarpıştığına dair haberler servis edildi.

(AA)

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