Sudan'da ordudan acele erken seçim

Sudan’ı 30 yıldır yöneten Ömer el Beşir’in nisan ayında darbeyle devrilmesinin ardından muhalif gruplar ve askeri yönetim arasında geçiş konseyinin sivillerden oluşturulması için yürütülen müzakereler önceki gün yaşanan kanlı müdahalenin ardından sona erdiriildi. Taraflar üç yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde uzlaşıya varmış, bu süreçte sivillerin ne kadar rol üstleneceği konusunda müzakereler tıkanmıştı. Ancak başkent Hartum’daki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde sivil geçiş konseyi talebiyle oturma eylemi yapan göstericilerin üzerine ateş açıldı ve en az 35 kişi hayatını kaybetti. Muhalefet orduyu katliam yapmakla suçlarken ordu adına açıklama Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkanı Korgeneral Abdülfettah el Burhan, “Muhalefetle yapılan görüşmeler iptal edildi. Dokuz aydan kısa süre içerisinde erken seçime gidilmesi yönünde çağrı yapılacaktır” dedi. El Burhan Hartum’da yaşananların ise soruşturulacağını ifade etti.

GEÇİCİ HÜKÜMET

Askeri Geçiş Konseyi’nin başkanı ayrıca iktidarı düzenlenecek olan erken seçimleri kazanan sivil yönetime devredeceklerini de ifade ederek “Sudan sadece sandık iradesiyle yönetilebilir” dedi. Seçime kadar olan sürede ise ülkeyi oluşturulacak geçici hükümetin yöneteceği ifade edildi. Sudan muhalefetinin önde gelen isimlerinden Medeni Abbas Medeni AGK’nin yeni geçiş dönemi planını reddettiklerini açıkladı.

BM’den sert tepki: Hesap sorulmalı

BM, Sudan’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Sorumlulardan hesap sorulmalıdır” denildi. ABD’nin Hartum Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ve sivillere yönelik saldırıları yanlış ve durmalı” denildi.

‘Ölüler Nil Nehri’ne atıldı’

Ölü sayının kesin olmamasının nedeninin, silahlı milisler ve güvenlik güçlerinin hastaneleri kuşatma altında tuttuğu, doktorlara saldırdıkları ve tutukladıklarına dikkat çeken açıklamada, doktorların ve göstericilerin ifadelerine göre gösterilerin yapıldığı meydandaki cesetlerin birçoğunun Cancavid milisleri tarafından alındığı ve Nil Nehri’ne atıldığı iddia edildi. Sudan Doktorları Merkez Komitesi, ölenler arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğunu açıklarken, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a yaralılara acil müdahale çağrısı yaptı.