Sudan'da muhalefet anayasa bildirisi görüşmelerinin ertelenmesini talep etti

Sivil muhalif ittifakın liderlerinden Halit Ömer Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da silahlı hareketlerle yürütülen görüşmelerde varılan anlaşmaları güvence altına almak için Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed Hasan Lebat'tan bugünkü müzakerelerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ettiklerini belirtti.

Muhalefetin çatı oluşumu Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), bir haftadan bu yana silahlı hareketlerle Addis Ababa'da görüşmeler yürütüyordu. Muhalifler, pazartesi günü, istişareler sonucu silahlı hareketlerin geçiş süreci yönetimindeki durumu, demokrasinin tesisi ve barışın sağlanması için çalışmalar yürütülmesi konularında anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Sudan’da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 39 aylık geçici ortak yönetimde anlaşmıştı. 17 Temmuz'da imzalanan, 22 maddelik siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konsey kurularak tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor ancak önde gelen bazı muhalif gruplar ve silahlı hareketler, devrimcilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle anlaşmayı reddediyor. Anlaşmaya göre, Devlet Başkanlığı Konseyi, 5’i askeri yönetim 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek ve tarafların üzerinde uzlaştığı sivil bir isimle birlikte 11 üyeden oluşacak.

Geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Geçiş sürecinde konseye 21 ay boyunca asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek. Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker yönetimi tamamen sivillere devredecek. Devlet Başkanlığı Konseyi ve Başbakanın yetki ve görevlerinin açıklanacağı, siyasi krizi sonlandıracak "anayasa bildirisinin" imzalanması cuma gününe bırakılmıştı.

(AA)