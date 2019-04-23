'Suçsuzum, jüri bizi evlendirecek'

Adamın evine izinsiz girdiği için tutuklanan kadın, 21 Mayıs’ta görülecek duruşmada jürinin taciz ettiği adamın kendisiyle evlenmesine karar vereceğine inandığını açıkladı. Ades, CEO olan adamla geçen yaz ‘milyoner tanışma uygulaması’ aracılığıyla tanışmıştı.

Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades, ismi açıklanmayan ve CEO olduğu belirtilen adamla uygulama aracılığıyla tanıştı.

Söz konusu adamla bir kez buluşan Ades, 10 aylık bir süre içinde159 bin kez mesaj attı. Bazı mesajlar, "Kanında banyo yapacağım” gibi tehditler içeriyordu.

Bununla yetinemeyen Ades, adamın evine habersiz girerek banyo yaptı ve başka bir gün de işyerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıttı.

Ades, adamın şikâyeti üzerine, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından 8 Mayıs'ta tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

‘BİRKAÇ MESAJ YÜZÜNDEN YAŞADIKLARIM SAÇMA’

Yaşadıklarını ‘saçma’ diye niteleyen Ades, “Buna dönüştüğüne inanamıyorum. Birkaç kısa mesaj yüzünden şu anda cezaevinde olduğuma inanamıyorum” dedi.

Cezaevinden çıkarsa adamla iletişim kurmayacağını da açıklayan Ades, adamın bizzat kendisiyle iletişime geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Ades, zihinsel olarak iyiyi kötüden ayırabilecek ve davranışlarından sorumlu olabilecek yeterlikte bulunmadı.