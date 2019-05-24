Suçsuz yere 45 yılın bedeli 1.5 milyon dolar
ABD’nin Michigan Eyaleti’nde, 1972 yılında henüz 27 yaşındayken ateşli silahla cinayet işleme suçlamasıyla cezaevine konulan ve 2018 yılında Michigan Üniversitesi Masumiyet Kliniğinin davasını üstlenmesiyle masum olduğuna hükmedilen Richard Phillips’e 1.5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.
Savcılığa göre Phillips, görgü tanıklarının “neredeyse tamamen” yalan ifadelerine dayanılarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Phillips, yıllarca, “İşlemediğim bir suçu kabul etmektense hapiste ölmeyi yeğlerim” demişti.