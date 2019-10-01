Su-57'nin yeni çekilen görüntülerinde altında bulunan cisim büyük merak uyandırdı
Beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin havada çekilen yeni fotoğrafları gündem oldu. Uçağın sol kanadı altında bulunan ve ne amaçla koyulduğu henüz bilinmeyen cisim büyük merak uyandırdı.
Uzmanlar, cismin genellikle 101KS-N optik radar sisteminin monte edildiği noktada bulunduğu noktada olduğuna dikkat çekti. Ancak uzmanlar, bu cisimlerin 101KS-N optik radar sisteminden farklı bir şey olduğunu, zira öndeki merceğin metal aksamla korunduğunu vurguladı.
Askeri uzmanlar, cismin 101KS-N optik radar sisteminin yeni modifikasyonu olabileceğini kaydetti. (Sputnik)