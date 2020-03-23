Stockholm'de Türk taksicilerden kolonyalı koronavirüs önlemi
İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı Türk taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlattıkları kolonya ikramı, müşteriler tarafından olumlu karşılandı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı Türk taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlattıkları kolonya ikramı, müşteriler tarafından olumlu karşılandı. Stockholm'de 5 yıldır taksicilik yapan 45 yaşındaki Murat Benli, (sağda) müşterilerinden Vloda Radokovic'in (solda) kolonya ikramından memnun kaldığını dile getirdi.
AA