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  3. Stockholm'de Türk taksicilerden kolonyalı koronavirüs önlemi

Stockholm'de Türk taksicilerden kolonyalı koronavirüs önlemi

Stockholm'de Türk taksicilerden kolonyalı koronavirüs önlemi

İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı Türk taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlattıkları kolonya ikramı, müşteriler tarafından olumlu karşılandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı Türk taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlattıkları kolonya ikramı, müşteriler tarafından olumlu karşılandı. Stockholm'de 5 yıldır taksicilik yapan 45 yaşındaki Murat Benli, (sağda) müşterilerinden Vloda Radokovic'in (solda) kolonya ikramından memnun kaldığını dile getirdi.

AA


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