Sri Lanka'nın bir patlama meydana geldi

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Sri Lanka'da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından kameralar karşısına geçen Savunma Bakan Yardımcısı, saldırılara ilişkin bazı detayları paylaştı.



Sabah saatlerinde ülkede duyulan patlama sesine ilişkin konuşan bakan yardımcısı, "Sinema salonu önüne yerleştirilen bombalı motorsiklet kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi." dedi.



Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar saldırılara ilişkin 100'den fazla kişi tutuklandı." dedi.



Saldırıyı gerçekleştiren yerel grubun liderinin ise intihar ettiğini açıklayan bakan yardımcısı aynı zamanda saldırganlardan birinin de, "İngiltere ve Avustralya'da eğitim gördüğünü" ifade etti.



Sri Lanka polisi ise yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 9 teröristin sekizinin kimlikleri belirlendi." ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, "Üst düzey istihbarat yetkilileri, saldırılarla ilgili bilgileri kasten gizledi, üst düzey güvenlik yetkilileri de aksiyon almadı." diye konuştu.