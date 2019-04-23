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  3. Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka’da Paskalya günündeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi.

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Sri Lanka DailyMirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

40'a yakın şüpheli gözaltına alındı

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

(AA)

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