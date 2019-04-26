Sri Lanka'da terör tehdidi nedeniyle pazar ayinleri yapılmayacak

Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcom Ranjith, düzenlediği basın toplantısında, yeni terör saldırısı tehlikesi nedeniyle ülkede pazar ayinlerinin ikinci bir uyarıya kadar yapılmayacağını duyurdu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, dün yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilen bombalı intihar saldırılarında rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin hala dışarıda olduğunu ve yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Sri Lanka'daki Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını, terör saldırısı tehdidine karşı hafta sonunda ibadet merkezlerinden ve kalabalıkların bulunduğu yerlerden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sri Lanka otoriteleri ibadet merkezlerine yönelik yeni saldırlar olabileceğini bildirmektedir. Yarından başlayarak hafta sonu boyunca, 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında bu tip yerlerden uzak durun. İhtiyatlı hareket edin ve büyük kalabalıklardan kaçının." ifadesi yer almıştı.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Ulusal Tevhid Cemaati lideri Muhammed Zahran'ın Shangri-La Oteline düzenlediği saldırıda öldüğü bildirilmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA)