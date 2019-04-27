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  3. Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında 6'sı çocuk 15 kişi öldü

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında 6'sı çocuk 15 kişi öldü

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında 6'sı çocuk 15 kişi öldü

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 15 kişi öldü.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, polisin, militanların saklandığı ihbarı üzerine bir eve polisin baskın düzenlediğini ve çatışma çıktığını kaydetti.

Şüpheli grupla polis arasında çıkan çatışmanın ardından evde 6'sı çocuk 15 kişinin cesedinin bulunduğunu ifade eden Gunasekara, 3 şüphelinin de yaralandığını söyledi.

Gunasekara, öldürülenlerden bazılarının Paskalya gününde  terör saldırıları düzenleyenlerden olduğunun sanıldığını ifade etti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA

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