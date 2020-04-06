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  3. Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay 6 büyük şehirde iki haftalığına ilan edilen sokağa çıkma yasağı, iki hafta daha uzatıldı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, yakın zamanda Güney Kore'den ülkeye gelen 34 yaşındaki bir vatandaşın testinin pozitif çıkması üzerine halihazırda uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği vurgulanırken, "Yüksek risk kentleri Kolombo, Gampaha, Kalutara, Puttalam, Kandy ve Jaffna'da yürürlüğü süren sokağa çıkma yasağı, yeni bir talimata kadar devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı, halkın günlük ihtiyaçlarını giderebilmesine zaman tanımak için söz konusu kentlerde yasağın bugün yerel saatle 14.00'da başlayacağını kaydetti.

Sri Lanka hükümeti, virüs salgınını önlemek üzere ülkenin kalabalık kentlerinde 20 Mart'ta iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayıları 176'ya yükselirken şimdiye kadar 5 hasta yaşamını yitirdi.

AA


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