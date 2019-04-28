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Sri Lanka'da kiliselerde pazar ayini yapılmadı, ölenler anıldı

Sri Lanka'da kiliselerde pazar ayini yapılmadı, ölenler anıldı

Geçen hafta Sri Lanka’nın başkenti Kolombo'da kilise ve otellere yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 259 kişi için anma töreni düzenlendi. Sri Lanka’nın hiçbir kilisesinde ayin yapılmadı.

Saldırıda hayatını kaybeden insanların ülkelerinde de törenler yapıldı. 

Sri Lanka’da ülke genelinde 10 bin asker saldırıyı gerçekleştirdiklerini tahmin ettikleri kişiler için arama yaptı. Hükümet saldırıyı gerçekleştiren iyi eğitimli 9 Singapurlu'dan 8’inin kimliğinin belirlendiğini söyledi. 

Yetkililer, aralarında Suriye ve Mısırlı yabancıların da bulunduğu 100 kişinin gözaltına aldığını açıkladı. 

Sri Lanka polisi, saldırıyı gerçekleştiren grupta yer alan bir kişinin babası ve iki kardeşinin çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü söyledi. 

Kolombo başkiposunun yaptığı ayinden sonra siyasi liderler saldırıda hayatını kaybedenler için mum yaktı.

İHA

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