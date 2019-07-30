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  3. Sri Lanka'da istifa eden Müslüman bakanlar göreve döndü

Sri Lanka'da istifa eden Müslüman bakanlar göreve döndü

Sri Lanka'da istifa eden Müslüman bakanlar göreve döndü

Sri Lanka'da Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarının ardından istifa eden Müslüman bakanlardan 4'ü göreve döndü.

Sri Lanka Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4 bakanın pazartesi günü Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın önünde yemin ederek görevlerine başladığı belirtildi.

Kabinedeki 9 Müslüman bakan ve yardımcıları, 3 Haziran'da saldırganlarla bağlantısı olmakla suçlanan Endüstri ve Ticaret Bakanı Bathiudeen Rishad'a destek vermek amacıyla toplu halde istifa etmişti.

Rishad, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 kişinin kendisine karşı 300 şikayet dilekçesi verdiğini, bu dilekçelerin çoğunun kıskançlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Rishad, polise verdiği ifadede, teröristlerle hiçbir bağlantısının bulmadığını kaydetti.

SRİ LANKA'DA TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 ayrı kilise ile başkent Kolombo'daki 3 lüks otele bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

250'den fazla insanın öldüğü saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu.

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