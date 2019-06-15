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Spielberg'in yeni dizisi Quibi'de yayınlanacak

Spielberg'in yeni dizisi Quibi'de yayınlanacak

Spielberg’ün yeni dizisi “Spielberg’s After Dark” Disney’in desteklediği yeni yayın platformu Quibi’de yayımlanacak

Spielberg’s After Dark’la ilgili detaylar da netleşti. Dizi, Quibi’de yalnızca gece izlenebilecek şekilde yayımlanacak. Her abonenin telefonundaki dahili bir saat, gündüzleri diziye erişimi sınırlayacak, böylece bölümler sadece gün batımı ve gün doğumu arasındaki sürede izlenebilecek.

5-6 bölümün senaryosunun halihazırda yazıldığını belirten Quibi’nin kurucusu Jeffrey Katzenberg, dizinin gece izlenebilir olmasını Spielberg’ün kendisinin talep ettiğini belirtti. Katzenberg, “Steven Spielberg geldi ve dedi ki, ‘Süper korkunç bir hikayem var.’ Hikayeyi kendisi yazıyor. Bir süredir hiçbir şey yazmıyordu, bu yüzden bir şeyler yazması harika” diye konuştu.

Steven Spielberg son olarak 2001 yapımı bilim kurgu Yapay Zeka’nın (A.I. Artificial Intelligence) senaryosunu yazmıştı.

(Independent)

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