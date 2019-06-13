13 Haziran 2019 Perşembe 10:44 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:44
SpaceX Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya başarıyla fırlattı
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı.
Kanada Uzay Ajansının Radarsat uyduları, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderildi.
Radarsat uyduları, olumsuz hava koşullarında bile Dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek.
Görüntüler, deniz buzunun izlenmesi, afet yönetimi, tarım ve ormancılık yönetimi gibi amaçlar için kullanılacak.
(Sputnik News)