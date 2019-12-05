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Sovyet askerinin kalıntıları Alman televizyon sunucusunun villasında bulundu

Sovyet askerinin kalıntıları Alman televizyon sunucusunun villasında bulundu

Ünlü televizyon sunucusu Gunter Jauch’un Berlin yakınlarında bulunan Potsdam’daki villasında kask ve mühimmatından Sovyet askeri olduğu sanılan bir insanın kalıntılarına rastlandı.

Alman tabliod gazetesi Bild’de yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu.
 
Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.
 
Bild’e konuşan Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, kalıntıların Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili olarak hiç bir şüpheye yer olmadığını söyledi.
 
Nisan 1945’te Potsdam’da verilen mücadele, Kızıl Ordu’nun Berlin’e girdiği ve Almanya’nın koşulsuz teslimiyeti kabul ettiği Berlin taaruzunun bir parçasıydı.
 
Rus askeri tarihçilerine göre, 16 Nisan’dan 8 Mayıs’a kadar süren Berlin taaruzunda Sovyet kayıpları 78 bin 293 kişiye ulaştı.
 
(Sputnik)
 


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