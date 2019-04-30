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  3. 'Şov yapayım derken çalışmaları engelliyorsun!'

'Şov yapayım derken çalışmaları engelliyorsun!'

'Şov yapayım derken çalışmaları engelliyorsun!'

Kanada’yı etkisi altına alan şiddetli yağış geçen hafta 3 eyaleti sular altında bıraktı.

Ontario, New Brunswick ve Québec eyaletlerinde bulunan nehir kenarlarındaki yerleşim yerlerinin birçoğu su baskınlarından olumsuz etkilendi. Québec- Gatineau’ya giderek çalışmalar sırasında fotoğraf çektiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösteren bir Kanadalı ‘Şov yaparken çalışmaları engelliyorsun’ diyerek sert tepki gösterdi.  

Trudeau ile bir Kanadalı arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. 

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