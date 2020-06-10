Sosyal medyada fenomen oldu! İşten sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat

Fransız yargı tarihindeki ilk ‘işinden bunalma davası’ olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris’te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada 40 bin euro (382 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

‘TÜKENMİŞLİĞE TEZAT’



Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan ‘tükenmişliğe’ tezat olarak sık sık ‘sıkıntıdan patlamak’ tabiri kullanıldı. Yöneticilik görevleri yerine sıkıcı görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu.