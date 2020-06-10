Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sosyal medyada fenomen oldu! İşten sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat
10 Haziran 2020 Çarşamba 02:01 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada fenomen oldu! İşten sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat

Sosyal medyada fenomen oldu! İşten sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat

Fransa'da işini ‘çok sıkıcı ve basit' bulduğu için çalıştığı parfüm şirketine dava açan adam 40 bin euro tazminat almaya hak kazandı.

Fransız yargı tarihindeki ilk ‘işinden bunalma davası’ olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris’te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada 40 bin euro (382 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

‘TÜKENMİŞLİĞE TEZAT’

Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan ‘tükenmişliğe’ tezat olarak sık sık ‘sıkıntıdan patlamak’ tabiri kullanıldı. Yöneticilik görevleri yerine sıkıcı görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu. 

Valiler Kararnamesi yayımlandı... 41 ilin valisi değişti!
İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi
TBMM'de CHP sabotajı... Adeta saklambaç oynadılar!
Donald Trump, aday olarak gösterdi... ABD tarihinde bir ilk yaşandı!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüyor
Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

İncirin faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalığa iyi g

İncirin faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalığa iyi geliyor

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Ardahan'ın 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor

Ardahan'ın 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor