Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı: 7 saat beklediler

Koronavirüsten ölenlerin 59'a çıktığı ve Avrupa'ya seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hatlar arasındaki trafik havaalanlarındaki yoğunluğu artırdı. Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.

Yolcular havaalanlarında sağlık taraması kuyruğunda 7 saat bekledi. Ülkede iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği konuşuluyor.

ABD'de Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

En çok vaka Washington'da

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.